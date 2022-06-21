Германия

Незабаром 30-річний футболіст завершить перехід до Баварії.

Садіо Мане прибув до Німеччини, щоб пройти медичний огляд перед завершенням переходу до Баварії.

Про це повідомили Sky Sports та журналіст Фабриціо Романо, опублікував відео з літака та фото з Мюнхена.

Очікується, що Мане підпише із Баварією контракт на три роки. Також офіційна презентація відбудеться завтра на Альянці Арені.

У цьому сезоні Мане забив 23 голи та віддав п’ять гольових передач за 51 матч.

Раніше повідомлялось, що Баварія та Ліверпуль погодили трансфер Мане за 35 мільйонів євро.