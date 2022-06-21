Садіо Мане прибув до Німеччини, щоб пройти медичний огляд перед завершенням переходу до Баварії.

Про це повідомили Sky Sports та журналіст Фабриціо Романо, опублікував відео з літака та фото з Мюнхена.

Очікується, що Мане підпише із Баварією контракт на три роки. Також офіційна презентація відбудеться завтра на Альянці Арені.

У цьому сезоні Мане забив 23 голи та віддав п’ять гольових передач за 51 матч.

Раніше повідомлялось, що Баварія та Ліверпуль погодили трансфер Мане за 35 мільйонів євро.