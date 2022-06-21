Германия

Функціонер прокоментував підписання півзахісника.

Атакувальний хавбек Ліверпуль Садіо Мане наразі проходить медогляд напередодні трансферу у Баварію.

Спортивний директор мінхенців Хасан Саліхаміджич висловився щодо переходу, відмітивши престиж підписання.

"Ми всі пишаємось та дуже щасливі від того, що Мане до нас приєднався. Адже це світова зірка! Окрім того, він одразу запалав цим трансфером. Це дуже багато говорить всім нам — і тренеру, і керівництву", — розповів функціонер для Bild.

В минулому сезоні Мане забив 23 голи та віддав п’ять гольових передач за 51 матч.

Раніше повідомлялось, що Баварія та Ліверпуль погодили трансфер Мане за 35 мільйонів євро.