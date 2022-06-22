Германия

Футболіст прокоментував свій трансфер до мюнхенців.

Новачок Баварії Садіо Мане прокоментував свій трансфер у стан чемпіонів Німеччини.

Футболіст заявив, що йому завжди подобався цей клуб і він не сумнівався під-час перемовин.

"Дуже радий опинитись у Баварії. Я від самого початку відчув те, наскільки серйозно в моїх послугах зацікавлений клуб, тож я зовсім не мав сумнівів.

Багато чого хочу досягнути із цим клубом, в тому числі у Європі. Коли я грав у складі Зальцбургу, то мені вже подобалась Баварія", — розповів Мане.

Контракт підписаний до літа 2025 року, а "Ротен" заплатять за хавбека 35 млн євро.

В минулому сезоні Мане забив 23 голи та віддав п’ять гольових передач за 51 матч.