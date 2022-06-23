Германия

Шахтар хоче продати українця в АПЛ чи Серію А дорожче.

Трансфер Михайла Мудрика до Баєра на межі зриву, повідомляє Get German Football News з посиланням на Kicker.

За інформацією джерела, кілька тижнів тому 21-річний футболіст домовився з Байєром, а також угоди між собою досягли керівники клубів. Проте угода застрягла на місці і не просувається.

Зважаючи на все, Шахтар хоче продати Мудрика в клуб АПЛ або Серії А за вищою ціною. Проте Байєр продовжує стежити за ситуацією навколо Мудрика. Якщо німецький клуб продасть Муссу Діабі, то зможе покращити свою пропозицію.

У сезоні-2021/22 Мудрик провів 11 ігор в УПЛ: на його рахунку 2 голи та 6 асистів.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Мудрика виявляє туринський Ювентус.