Италия

Українець потрапив до сфери інтересів італійського гранда.

В той час, як леверкузенський Баєр майже завершив підписання представника донецького Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика, футболіст може відправитись зовсім до іншого чемпіонату.

Свій інтерес до хавбека поновив туринський Ювентус, повідомляє Джанлука Ді Марціо. Окрім того, "бьянконері" зацікавлені в підписанні Доменіко Берарді та Філіпа Костіча.

У сезоні-2021/22 Мудрик провів 11 ігор в УПЛ: на його рахунку 2 голи та 6 асистів.

Раніше повідомлялось, що Баєр отримав усну згоду від "гірників" на трансфер футболіста.