27-річний футболіст продовжить кар'єру у Бундеслізі.
СЕБАСТЬЄН АЛЛЄ, GETTY IMAGES
23 червня 2022, 10:55
Себастьян Алле сьогодні пройде медичний огляд перед переходом до Борусії Дортмунда, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
Німецький клуб домовився з Аяксом щодо суми трансферу: вона становитиме 35 мільйонів євро та бонуси. Очікується, що офіційна заява буде найближчим часом.
Крім того, Алле погодив з Боруссією особистий контракт – залишилося лише підписати.
У сезоні-2021/22 Алле провів 42 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 34 голи та 9 результативних передач.