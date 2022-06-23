Германия

27-річний футболіст продовжить кар'єру у Бундеслізі.

Себастьян Алле сьогодні пройде медичний огляд перед переходом до Борусії Дортмунда, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Німецький клуб домовився з Аяксом щодо суми трансферу: вона становитиме 35 мільйонів євро та бонуси. Очікується, що офіційна заява буде найближчим часом.

Крім того, Алле погодив з Боруссією особистий контракт – залишилося лише підписати.

У сезоні-2021/22 Алле провів 42 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 34 голи та 9 результативних передач.