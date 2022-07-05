33-річний захисник уже прибув до Німеччини для проходження медичного огляду.
МАЯ ЙОСІДА, GETTY IMAGES
05 липня 2022, 13:59
Мая Йосіда поповнить склад Шальке, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, 33-річний футболіст вже перебуває у Німеччині, де пройде медичний огляд, а після – підпише контракт із клубом.
Нагадаємо, що Йосіда перебуває у статусі вільного агента, а попереднім клубом його була Сампдорія.
Минулого сезону за італійську команду він провів 26 матчів: на його рахунку 2 голи та 3 результативні передачі.