Германия

33-річний захисник уже прибув до Німеччини для проходження медичного огляду.

Мая Йосіда поповнить склад Шальке, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 33-річний футболіст вже перебуває у Німеччині, де пройде медичний огляд, а після – підпише контракт із клубом.

Нагадаємо, що Йосіда перебуває у статусі вільного агента, а попереднім клубом його була Сампдорія.

Минулого сезону за італійську команду він провів 26 матчів: на його рахунку 2 голи та 3 результативні передачі.