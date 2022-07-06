Германия

Трансфер футболіста не впишеться у філософію клубу.

На тлі непотрапляння Манчестер Юнайтед до Ліги чемпіонів в ЗМІ стали з'являться чутки стосовно неминучого трансферу Кріштіану Роналду в один з клубів, що прийматиме участь наступного сезону в головному єврокубку.

Так, певні джерела повідомляли про інтерес Баварії до зіркового португальця, Втім, голова правління мюнхенців Олівер Кан спростував дану інформацію, хоча і відзначив велич такого футболіста, як Роналду.

"Не зважаючи на те, що я поважаю Роналду та розумію його велич на футбольному полі, ми не можемо його підписати. Цей трансфер не впишеться у філософію клубу", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що агент Роналду обговорював із Лапортою можливий перехід до Барселони.