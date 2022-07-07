Германия

Ювентус може зголоситись на такі кошти.

Цього літа на трансферному ринку розгорнулась справжня боротьба відносно центрального захисника туринського Ювентуса Маттейса де Лігта.

Єдине, що може зупинити клуби, які бажають підписати 22-річного виконавця — непомірна трансферна вартість, бо "зебри" хочуть компенсувати якомога більшу частину від власних витрат зразка літа 2019 року, коли заплатили амстердамському Аяксу 85,5 млн євро.

Ювентус уже назвав власні умови для початку перемовин — 60-80 млн євро.

Це на певний час трохи зменшило рівень зацікавленості мюнхенської Баварії в де Лігті, проте після нетривалої оперативної павзи "Рекордмайстер" знову готовий повернутись до конструктивних перемовин.

Як повідомляє італійська преса, після першої пропозиції в 60 млн євро, німецький чемпіон зробить ставку в 75 млн євро, до яких згодом можуть додатись ще 5 млн євро в вигляді бонусів.

Саме стільки пропонує туринцям і лондонський Челсі.

Відомо, що на найближчу суботу, 9 липня, у Ювентуса запланована зустріч із агентом де Лігта Рафаелою Піментою, якій дісталась у "спадщину" більша частина колишньої імперії Міно Райоли.