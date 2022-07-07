"Джмелі" оновили виїзний комплект екіпірування.
фото боруссія дортмунд
07 липня 2022, 13:23
Європейські клуби продовжують підготовку до нового сезону не тільки на трансферному ринку, а й в оновленні футбольного екіпірування.
Так, свій новий комплект гостьової форми представила дортмундська Боруссія.
Футболки виконані в чорному кольорі, а з однієї сторони малюнок символізує прапори, із якими вболівальники підтримують рідну команду.
Відзначимо, що раніше свою гостьову форму представила мюнхенська Баварія.