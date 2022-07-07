Європейські клуби продовжують підготовку до нового сезону не тільки на трансферному ринку, а й в оновленні футбольного екіпірування. 

Так, свій новий комплект гостьової форми представила дортмундська Боруссія. 

Футболки виконані в чорному кольорі, а з однієї сторони малюнок символізує прапори, із якими вболівальники підтримують рідну команду.

Відзначимо, що раніше свою гостьову форму представила мюнхенська Баварія.