Германия

"Джмелі" оновили виїзний комплект екіпірування.

Європейські клуби продовжують підготовку до нового сезону не тільки на трансферному ринку, а й в оновленні футбольного екіпірування.

Так, свій новий комплект гостьової форми представила дортмундська Боруссія.

Футболки виконані в чорному кольорі, а з однієї сторони малюнок символізує прапори, із якими вболівальники підтримують рідну команду.

Відзначимо, що раніше свою гостьову форму представила мюнхенська Баварія.