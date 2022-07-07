Футболіст може продовжити кар'єру у Німеччині.
Ордець у складі Шахтаря, ФК ШАХТАР
07 липня 2022, 20:22
Захисник Іван Ордець, який продовжує знаходитись у країні, яка розпочала війну в Україні 24 лютого, може продовжити кар'єру у Бундеслізі.
Як повідомляє видання Vfl-Magazin, на футболіста претендує німецький Бохум. Клуб з чемпіонату Німеччини хоче орендувати гравця.
Наразі український футболіст має дійсний контракт з московським Динамо до 2024 року.
Раніше екс-хавбек збірної України Олександр Алієв звернувся до минулих партнерів по збірній Анатолія Тимощука та Івана Ордеця.