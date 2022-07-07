Германия

Футболіст може продовжити кар'єру у Німеччині.

Захисник Іван Ордець, який продовжує знаходитись у країні, яка розпочала війну в Україні 24 лютого, може продовжити кар'єру у Бундеслізі.

Як повідомляє видання Vfl-Magazin, на футболіста претендує німецький Бохум. Клуб з чемпіонату Німеччини хоче орендувати гравця.

Наразі український футболіст має дійсний контракт з московським Динамо до 2024 року.

Раніше екс-хавбек збірної України Олександр Алієв звернувся до минулих партнерів по збірній Анатолія Тимощука та Івана Ордеця.