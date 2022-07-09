Германия

Нападник Атлетіко мюнхенцям не цікавий.

Одразу після завершення минулого сезону спливли терміни орендної угоди іспанського нападника Альваро Морати з туринським Ювентусом, за підсумком чого футболіст мав повернутись до складу мадридського Атлетіко.

Достеменно не відомо про рівень зацікавленості Дієго Сімеоне в послугах 29-річного гравця на наступний рік, тож відкритим залишається питання відносно його майбутнього в колективі.

Літнє трансферне вікно, що наразі триває, дає можливості Альваро обрати наступне місце роботи, проте європейські топ-клуби роблять лише обережні кроки із зацікавленістю в його бік.

Іспанська преса повідомляє, що одним із можливих напрямків продовження виступів Морати певний час вважалась мюнхенська Баварія, яка перебуває в стані пошуку гідної заміни для Роберта Левандовські.

Однак останні данні вказують на погані новини для нападника Атлетіко — німецький чемпіон радше докладе всіх зусиль задля підписання Кріштіану Роналду, аніж намагатиметься зачепитись за трансфер іспанського футболіста.

У цьому сезоні на рахунку Морати 12 голів та дев’ять гольових передач у 48 матчах.