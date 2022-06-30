Форварди залишили туринський клуб.
пауло дібала та альваро мората, getty images
30 червня 2022, 11:48
Туринський Ювентус попрощався із двома представниками атакувальної ланки команди.
Одним із них став Пауло Дібала. Клуб подякував футболістові за сім років в складі клубу та побажав всього найкращого в подальшій кар'єрі.
Окрім того, "стара синьйора" також попрощалась із Альваро Моратою, який повернувся до мадридського Атлетіко після оренди. Ювентус вирішив не викупати контракт футболіста.
Раніше повідомлялось, що Дібала продовжить кар'єру в Інтері.