Туринський Ювентус попрощався із двома представниками атакувальної ланки команди.

Одним із них став Пауло Дібала. Клуб подякував футболістові за сім років в складі клубу та побажав всього найкращого в подальшій кар'єрі.

Окрім того, "стара синьйора" також попрощалась із Альваро Моратою, який повернувся до мадридського Атлетіко після оренди. Ювентус вирішив не викупати контракт футболіста.

All the best on your next adventure, @AlvaroMorata! ♈️👊