Германия

Німецький клуб серйозно налаштований на підписанні захисника.

Мюнхенська Баварія в літнє трансферне вікно вирішила будь-якою ціною підписати центрбека Ювентуса Маттейса де Лігта.

Вже повідомлялось про те що мюнхенці готові віддати Ювентусу 90 мільйонів євро за молодого гравця, який вже не перший сезон проводить на найвищому рівні.

Щодо контракту футболіста, як повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг, Баварія готова йому вдвічі збільшити зарплату.

Зараз, у Ювентусі, нідерландець отримує 9-10 мільйонів євро на рік. Якщо погодиться на пропозицію Баварію, то його гонорар збільшиться до 17-19 млн. євро на рік до сплати податків.