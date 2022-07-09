Германия

Цього літа нідерландець може продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Маттейс де Лігт може продовжити кар'єру у Баварії, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, 22-річний футболіст погодив особистий контракт із мюнхенським клубом. Тепер Баварії треба домовитись із Ювентусом, але зробити це буде непросто.

За різною інформацією, Ювентус просить свого футболіста від 60 до 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Челсі готовий витратити 80 мільйонів євро на Маттейса Де Лігта, але Ювентус хоче більше за свого гравця.