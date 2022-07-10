Германия

Мюнхенський клуб не розглядає англійського нападаючого.

Баварія не виявляє інтересу до Гаррі Кейна на це трансферне вікно, повідомляє журналіст Крістіан Фолк.

Таким чином, німецький журналіст спростовує чутки, що Баварія може замінити Роберта Левандовські на Кейна, якого активно намагається придбати Барселона.

Нагадаємо, що минулого літа Кейн хотів залишити Тоттенгем і перейти до Манчестер Сіті, проте "шпори" відмовилися вести переговори з "міщанами".

У сезоні-2021/22 Кейн провів 50 ігор у всіх турнірах: на його рахунку 27 голів та 10 результативних передач.