Футболіст невдовзі може перейти до мюнхенців.
МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ, GETTY IMAGES
10 липня 2022, 21:15
Мюнхенська Баварія продовжує слідкувати за ситуацією стосовно захисника Ювентуса Маттейса Де Лігта.
Сторони запланували зустріч стосовно нідерландського футболіста, повідомляє Ніколо Скіра. Очікується, що незабаром сторони погодять трансфер Де Лігта.
Контракт буде підписано до літа 2027 року, а сума трансфера складатиме 90 млн євро.
Нагадаємо, що Челсі був готовий витратити 80 мільйонів євро на Маттейса Де Лігта.