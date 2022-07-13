Германия

Вартість трансферу є досяжною для багатьох клубів.

Мюнхенська Баварія поточного трансферного вікна зіштовхнулась із відмовою провідного нападника Роберта Левандовські продовжувати взаємини за рік до завершення чинного контракту, тож наразі "Червона машина" зайнята пошуками можливих варіантів для продажу польського виконавця.

Каталонська Барселона, лондонський Челсі чи французький Парі Сен-Жермен — чемпіони Німеччини не є дуже вибагливими стосовно напрямку подальшого розвитку кар’єри свого футболіста, проте фінансові питання вони все ж таки воліють залишати на власний розсуд.

Як стало відомо німецький пресі, Баварія наразі зупинилась у власних бажаннях на 50 млн євро безпосередніх виплат та 10 млн євро у вигляді бонусів за Левандовські, і з цими запитами зараз звертається до всіх бажаючих клубів.

За минулий футбольний рік Роберт забив 50 голів та віддав сім гольових передач за 46 матчів.