Германия

Цікаві подробиці підписання угоди.

Нідерландський півзахисник Раян Гравенберх за підсумками поточного трансферного вікна став одним із новачків мюнхенської Баварії, до якої перейшов зі складу амстердамського Аяксу.

"Рекордмайстер" заплатили за 20-річного виконавця 18,5 млн євро, стосовно яких удалось домовитись із його агенткою Рафаелою Піментою.

Однак, лишень на цьому участь представниці футболіста в перемовинах не обмежилась.

Як повідомляє німецька преса, одного моменту домовленість між "червоною машиною" та Гравенберхом була за крок від зриву, проте своєчасне втручання Піменти врятувало становище.

Її агентство зголосилось додати півмільйона євро до такої ж суми збоку Баварії в якості бонусу за підписання контракту футболістом, тоді як лишень коштів мюнхенського клубу йому було замало.

При цьому зазначається, що Гравенберха цікавив виключно трансфер до складу чемпіонів Німеччини.

За минулий сезон Рая забив тричі та віддав шість гольових передач у 41 матчі.