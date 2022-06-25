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Football.ua розповідає про жінку з Бразилії, яку називають "найвпливовішим ноунеймом" у футболі.

Смерть найвідомішого агента Міно Райоли у квітні 2022 року стала досить несподіваною для усього футбольного світу. Деякі його поважали, багато хто — ненавидів. Більше про життя Райоли можна дізнатись у матеріалі, який вийшов у нас на сайті.

Люди задавалися питаннями: "Хто тепер буде вести футбольні справи агентства Райоли?". Відповідь було знайти дуже складно.

Цьому передували деякі факти. Райола — дуже закрита людина. Лише обрані люди знали, хто працює у його агентстві. Там був його двоюрідний брат Вінченцо, який займався скаутінгом, фактично пошуком нових талантів, експертом з комунікацій та секретарем.

Але була ще одна людина. Її ім'я - Рафаела Пімента. Вона родом з Бразилії, дуже великий шанувальник футболу та експерт з міжнародного права. Райола та Пімента працювали пліч-о-пліч протягом 18 років у Монако, де знаходився головний офіс їх агентства. Після того, як Райола залишив наш світ у віці 54 років, усі контракти футболістів перейшли у обов'язок Рафаели.

Пімента вивчала юриспруденцію в Університеті Сан-Паулу, перш ніж працювати в антимонопольному відділі уряду Бразилії. У світі футболу її ім'я вперше з'явилось досить давно — ще у 1998 році. Тоді палка шанувальниця цього виду спорту через свої зв'язки зуміла домовитись про роботу у бразильському клубі Гуаратінгета. Ви, мабуть, не чули про нього, а, насправді, це був досить цікавий проєкт. Його заснували відомі всім футбольні особистості - Рівалдо і Сезар Сампайо.

Попрацювавши у клубі деякий час, під час однієї гри, вона познайомилась із Райолою. За 18 років плідної праці, за допомогою помічниці, Райола підписував контракти з молодими зірками світового футболу. Ви тільки подивіться на список гравців, які наразі захищені агентством One.

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) — 150 мільйонів євро.

Маттейс де Лігт (Ювентус) — 70 мільйонів євро.

Марко Вератті (ПСЖ) — 50 мільйонів євро.

Джанлуіджи Доннарумма (ПСЖ) — 50 мільйонів євро.

Поль Погба (переходить до Ювентуса) — 48 мільйонів євро.

Райан Гравенберх (Баварія) — 35 мільйонів євро.

Значні прізвища у світовому футболі. Загалом контракти з агентством мають 76 футболістів, сумарна ціна яких — близько 1 мільярда євро. У цьому списку також є Златан Ібрагімовіч, якого чутки вже зв'язують з працею у One після закінчення професійної кар'єри.

Райолу називали скандальним агентом. Він міг дуже жорстко спілкуватися з видатними постатями, такими як Сер Алекс Фергюсон. Але робив усе за законом, нікого не обманюючи. А агентський податок, який інколи досягав космічної суми — законом дозволений.

За цим уважно слідкувала саме Пімента. Тобто вона була ненависною фігурою у футбольних функціонерів, але залишалась непоміченою, адже увесь негатив йшов на адресу італійця. Один з авторитетних спортивних директорів у клубі АПЛ дав їй характеристику — "найвпливовіший ноунейм" у футболі.

Світ зізнався про неї з документального фільму про Поля Погба, який вже зовсім скоро вийде у відкритому доступі. Там Поль називає її "тітонька Рафа". Француз звертається до неї навіть по нефутболним питанням. Вона спокійно може вирішити побутові питання для свого клієнта, допомогти порадою і так далі. Куди б він не перейшов, будьте впевнені, ця жінка виб'є найкращі умови для гравця.

Пімента розмірковує про ту сумнозвісну зустріч Фергюсона та Райоли. Вона каже у фільмі про Погба: "Якщо ви хочете назвати це зустріччю... я називаю це катастрофою. Їх стосунки були вмить зруйновані".

Вона також є виконавчим віце-президентом The Football Forum (Райола був президентом, а його колега-суперагент Хорхе Мендес був віце-президентом) — руху агентів і гравців, які, здавалося, протистояли спробам ФІФА, всесвітнього керівного спортивного органу, обмежити гонорари агентів, а також реагували на спроби національних ліг ввести обмеження зарплат.

Саме Рафаела проводила довгі перемовини з Манчестер Сіті по Ерлінгу Холанду. Їй вдалося домовитись про гідну заробітну плату для свого гравця. Також вона порадила Погба піти з Манчестер Юнайтед вільним агентом. Зараз ведуться перемовини з туринським Ювентусом, які вже найближчим часом повинні закінчитись успішно як для гравця, так і для функціонерки, яка отримає свої кошти від італійського гранду.

Останніми тижнями вона також відповідала за трансфери двох гравців Аякса до Баварії — захисника Нусаіра Мазрауї, який став вільним агентом, і 20-річного півзахисника Райана Гравенберха, який перейшов за 16 мільйонів фунтів стерлінгів та бонуси.

Тобто процес роботи Піменти триває навіть після смерті впливового Міно. І, як повідомляють експерти з різних джерел, дівчина не буде меньш прискіпливою у перемовинах з клубами, яким був її попередник. Вважаємо, що наступні місяці й роки її постать стане ще більш помітною.