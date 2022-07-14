Германия

Екс-гравець Шахтаря невдало дебютував за німецьку команду.

Колшній гравець збірної України отримав травму стегна у товариському матчі Бохума проти італійського Лечче.

Що цікаво, Ордець був замінений на 20-й хвилині грі, коли його нова команда поступалася з рахунком 0:2, зате після його заміни звершила камбек та перемогла 3:2.

Нагадаємо, після 24 лютого Ордець жодного разу не засудив російську федерацію за початок повномасштабної війни проти України. Більше того, до кінця сезону він залишався у московському Динамо і навіть взяв участь у корпоративі.

Зараз Ордець скористався правилом FIFA для легіонерів з російських клубів і відправився в оренду до Бохума, так і не розірвавши контракт із клубом з країни-агресора.