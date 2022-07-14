Германия

Німецький футболіст не проти залишитися в нинішній команді ще на один сезон.

Серж Гнабрі готовий залишитися в Баварії на наступний сезон, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 26-річний футболіст, на відміну від Роберта Левандовскі, не тиснутиме на мюнхенську команду, щоб перейти до іншого клубу.

Не виключено, що Гнабрі проведе наступний сезон у Баварії. Також існує варіант, що Серж продовжить контракт із "ротен" до літа 2027 року. Деякі німецькі ЗМІ повідомляли, що переговори рушили з мертвої точки.

Зазначимо, що інтерес до Гнабрі виявляє Челсі, а реакція на можливий перехід до складу "синіх" з боку футболіста поки що невідома.

Минулого сезону Гнабрі провів 45 ігор у всіх турнірах за Баварію: на його рахунку 17 голів та 10 результативних передач.