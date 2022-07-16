Гравець коштував чималу суму.
Маттіас Сванберг, twitter.com/VfL_Wolfsburg
16 липня 2022, 12:11
Шведський центральний півзахисник Маттіас Сванберг уже встиг стати добре впізнаваним виконавцем в італійській Серії A, виступаючи в складі Болоньї, до якої ще влітку 2018 року перейшов із Мальме.
23-річного гравця центральної лінії поза всякими сумнівами можна було назвати ключовим виконавцем у складі "россоблу" впродовж останніх сезонів, проте зрештою він вирішив не продовжувати свої взаємини з клубом.
Однак задешево відпускати свого виконавця Болонья не схотіла, запитавши в німецького Вольфсбурга одразу 10 млн євро за цей трансфер.
"Вовки" зрештою виявились не проти викласти значні кошти за формулою 8 млн євро гарантованого платежу + 2 млн євро у вигляді різноманітних бонусів.
У той самий час представник Бундесліги підписав контракт із гравцем строком до 2027 року.
За минулий сезон Сванберг по три рази відзначався голами та гольовими передачами в 37 матчах.