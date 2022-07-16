Германия

Гравець коштував чималу суму.

Шведський центральний півзахисник Маттіас Сванберг уже встиг стати добре впізнаваним виконавцем в італійській Серії A, виступаючи в складі Болоньї, до якої ще влітку 2018 року перейшов із Мальме.

23-річного гравця центральної лінії поза всякими сумнівами можна було назвати ключовим виконавцем у складі "россоблу" впродовж останніх сезонів, проте зрештою він вирішив не продовжувати свої взаємини з клубом.

Однак задешево відпускати свого виконавця Болонья не схотіла, запитавши в німецького Вольфсбурга одразу 10 млн євро за цей трансфер.

"Вовки" зрештою виявились не проти викласти значні кошти за формулою 8 млн євро гарантованого платежу + 2 млн євро у вигляді різноманітних бонусів.

У той самий час представник Бундесліги підписав контракт із гравцем строком до 2027 року.

За минулий сезон Сванберг по три рази відзначався голами та гольовими передачами в 37 матчах.