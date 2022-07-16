Германия

Баварія все ж вирішила продати свого лідера.

Генеральний директор мюнхенської Баварії Олівер Кан підтвердив, що клуб досяг усної домовленості з Барселоною по трансферу форварда Роберта Левандовські.

"Тож ми досягли домовленості з ФК Барселона. Поки що, однак, лише усно, контракт все ще очікується. Барселона запропонувала таку суму, яка зробила продаж Левандовські абсолютно розумним для нас. Крім того, нещодавно ми були дуже успішними на ринку трансферів і підписали гравця абсолютно світового класу для атаки в Садіо Мане.

Моя робота полягає виключно в тому, щоб завжди досягати найкращого для ФК Баварія. Ми завжди були керівними силами і завжди діяли з позиції сили. І, врешті-решт, ми вважали найкращим дозволити Роберту піти.

Чиплятись за щось через надмірну впертість або через власне его для мене є скоріше ознакою слабкості. Це не те, що найкраще для Баварії, клубу, команди та вболівальників. Я оцінюю речі на основі цього", — цитує Кана Bayern & Germany посилаючись на BILD.

Левандовські має підписати з Барселоною контракт до літа 2025 року, а сума трансферу складе 45 мільйонів євро + 5 бонусами.