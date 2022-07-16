Германия

Німецький фахівець не зацікавлений у послугах 37-річного нападаючого.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн попросив керівництво клубу придбати Кріштіану Роналду.

Проте 34-річний фахівець спростував ці відомості.

"Я теж читав про це, але це неправда", — дав короткий коментар щодо ситуації Нагельсманн.

Нагадаємо, що Роналду має намір залишити Манчестер Юнайтед і не вирушив на збір із командою по Таїланду та Австралії. Португалець хоче виступати за команду, яка грає у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Тухель також не зацікавлений у переході Роналду до Челсі.