Німеччина

Футболіст через рік має завершувати контракт із генуезцями.

Свого часу в 2019 році норвезький центральний півзахисник Мортен Торсбі дістався італійській Сампдорії в якості вільного агента на тлі вдалих п’ятирічних виступів у складі нідерландського Геренвена.

У розташуванні "моряків" футболіст за три роки також проявив себе з найліпшого боку, ставши фактично незамінним виконавцем стартового складу.

Однак його поточна угода з командою Серії Aмає закінчуватись уже влітку наступного року, тоді як ізбоку жодної зі сторін досі не було висловлено бажання продовжувати взаємини в майбутньому.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, цією невизначеністю хвацько скористався берлінський Уніон, запропонувавши Сампдорії 3,8 млн євро за придбання її 26-річного виконавця.

Німецький колектив трохи раніше погодив із гравцем контракт до 2026 року.

За минулий сезон Торсбі награв 38 матчів, забивши чотири рази та віддавши ще один гольовий пас.