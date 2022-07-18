Німеччина

Охочі придбати виконавця можуть готувати відповідні кошти.

Хорватський фланговий захисник Борна Соса потрапив до поля зору провідних європейських команд ще під час виступів у складі загребського Динамо, але в 2018 році саме німецький Штутгарт виграв конкуренцію за право підписати з ним контракт за допомоги 6 млн євро.

Із того часу вже 24-річний виконавець настільки припав до душі місцевим фанатам, що наразі його угода з клубом завершується лише в 2025 році.

Однак інтерес до нього збоку інших колективів із того часу також не згас.

Як повідомляє німецька преса, Штутгарт отримав запити від мюнхенської Баварії, англійського Манчестер Сіті та каталонської Барселони, на які вирішив відповісти встановленням на свій розсуд суми відступних за власного виконавця.

На думку "швабів", Соса коштує аж ніяк не менше 20-25 млн євро, що, утім, є набагато меншою вартістю, аніж 40 млн євро, які той самий Гоффенгайм вимагає в претендентів на власного лівого захисника Давіда Раума, якого повсякчас розглядають як альтернативу хорвату.

Утім, у Баварії є певний козир, у порівнянні з іншими клубами, — вона може використати Кріса Річардса в якості компенсації певної частки запитів Штутгарта.

У минулому сезоні Соса зіграв у 30 матчах, забивши два голи та віддавши дев’ять гольових передач.