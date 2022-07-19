Нападник пройде додаткові обстеження.
Себастьян Алле, getty images
19 липня 2022, 00:44
Нападник дортмундської Боруссії Себастьян Алле був змушений покинути тренувальний табір команди у швейцарському Бад-Рагаці передчасно через хворобу та вже повернувся в Дортмунд.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, 28-річний гравець збірної Кот-д'Івуару поскаржився, що почувається погано після тренування в понеділок вранці.
Після ряду ретельних медичних обстежень, проведених протягом дня, була остаточно виявлена пухлина яєчка. Подальші обстеження пройдуть у спеціалізованому медичному закладі найближчими днями.
"Ця сьогоднішня новина стала шоком для Себастьяна та всіх інших. Вся родина Боруссії сподівається, що він якнайшвидше повністю одужає, і ми зможемо незабаром знову його обійняти. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб переконатися, що він отримує найкраще можливе лікування", — сказав спортивний директор клубу Себастьян Кель.
Нагадаємо, що раніше з раком яєчок стикався півзахисник Ньюкасла Хонас Гутьєрес — аргентинець переміг хворобу.