Німеччина

Нападник пройде додаткові обстеження.

Нападник дортмундської Боруссії Себастьян Алле був змушений покинути тренувальний табір команди у швейцарському Бад-Рагаці передчасно через хворобу та вже повернувся в Дортмунд.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, 28-річний гравець збірної Кот-д'Івуару поскаржився, що почувається погано після тренування в понеділок вранці.

Після ряду ретельних медичних обстежень, проведених протягом дня, була остаточно виявлена ​​пухлина яєчка. Подальші обстеження пройдуть у спеціалізованому медичному закладі найближчими днями.

"Ця сьогоднішня новина стала шоком для Себастьяна та всіх інших. Вся родина Боруссії сподівається, що він якнайшвидше повністю одужає, і ми зможемо незабаром знову його обійняти. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб переконатися, що він отримує найкраще можливе лікування", — сказав спортивний директор клубу Себастьян Кель.

Нагадаємо, що раніше з раком яєчок стикався півзахисник Ньюкасла Хонас Гутьєрес — аргентинець переміг хворобу.