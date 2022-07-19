Хавбек перебрався до Бундесліги.
мортен торсбі, фото уніон
19 липня 2022, 17:07
Півзахисник Сампдорії та збірної Норвегії Мортен Торсбі став гравцем берлінського Уніона.
Строки підписаної угоди та фінансовий аспект трансферу не розголошується.
"Перехід до Уніону надає мені можливість проявити себе у Лізі Європи. Я чув багато чого доброго про фанатів цього клуб, тож із нетерпінням чекаю на перші матчі у складі Уніону", — поділився враженнями після трансферу Торсбі.
За минулий сезон Торсбі награв 38 матчів, забивши чотири рази та віддавши ще один гольовий пас.