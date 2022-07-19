Німеччина

Хавбек перебрався до Бундесліги.

Півзахисник Сампдорії та збірної Норвегії Мортен Торсбі став гравцем берлінського Уніона.

So, jetzt noch einmal gaaanz in Ruhe: @mortenthorsby ist Unioner! 🔴⚪ pic.twitter.com/T9IoOLMujD — 1. FC Union Berlin (@fcunion) July 19, 2022

Строки підписаної угоди та фінансовий аспект трансферу не розголошується.

"Перехід до Уніону надає мені можливість проявити себе у Лізі Європи. Я чув багато чого доброго про фанатів цього клуб, тож із нетерпінням чекаю на перші матчі у складі Уніону", — поділився враженнями після трансферу Торсбі.

За минулий сезон Торсбі награв 38 матчів, забивши чотири рази та віддавши ще один гольовий пас.