Німеччина

Новачок Баварії прокоментував свій трансфер з Ювентуса.

Мюнхенська Баварія оголосила про підписання захисника Ювентуса Маттейса Де Лігта, контракт із яким розраховано до літа 2027 року.

Новачок "Ротен" прокоментував свій перехід, відзначивши історичні здобутки команди.

"Я дуже радий приєднатись до Баварії. Цей клуб — найуспішніший у Німеччині, тож для мене це велика честь. Із перших хвилин переговорів я відчув велику повагу від керівництва та прихильність своїй справі. Я даже щасливий", — розповів Де Лігт клубній прес-службі.

Минулого сезону Де Лігт провів 42 матчі за Ювентус, в яких забив три м'ячі та віддав один асист.

Раніше трансфер центрбека до Баварії прокоментував Мануель Нойєр.