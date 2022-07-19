Німеччина

Голкіпер мюнхенців прокоментував майбутнє підписання команди.

Досвідчений воротар мюнхенської Баварії Мануель Нойєр висловився на тему майбутнього підписання клубом Маттейса Де Лігта з Ювентуса.

Футболіст вважає, що нідерландець має всі якості для того, щоб вийти на новий рівень.

"Ми вже не перший рік знаходимось у пошуках якісного центрбека. У Де Лігта є харизма та талант, щоб стати лідером оборони Баварії. Я вважаю, що він не буде потребувати багато часу для того, щоб адаптуватись до чемпіонату Німеччини.

Важливо мати язик тіла, який мав Давід Алаба. Де Лігт може стати новим Алабою для нашої команди", — наводить слова голкіпера Marca.

Минулого сезону Де Лігт провів 42 матчі за Ювентус, в яких забив три м'ячі та віддав один асист.

Раніше повідомлялось, що виконавець вже прибув на медогляд до Німеччини.