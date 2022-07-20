Sky Sports на власному сайті повідомив про те, що захисник збірної Швейцарії Кевін Мбабу найближчим часом перейде у Фулгем. 

Сума трансферу складе приблизно 6 млн стерлінгів. 

Мбабу виступає за Вольфсбург з літа 2019 року. У 66 поєдинках Бундесліги швейцарець набрав 6 балів за гол+пас. 

Новачок АПЛ продовжує якісно підсилювати склад. Наразі клуб з Крейвен Коттедж веде перемовини із Сержом Ор'є, який нещодавно залишив Вільярреал та став вільним агентом. 