Німеччина

Відповідний лист було відправлено президенту УЄФА Александеру Чеферіну.

Кельн вимагає усунути білоруські команди від єврокубків, повідомив офіційний сайт німецької команди.

"Козли" надіслали листа президенту УЄФА Александеру Чеферіну з проханням негайно усунути білоруські клуби від ігор у єврокубкових змаганнях.

Кельн може зіграти проти БАТЕ, Гомеля, солігорського Шахтаря чи мінського Динамо на груповому етапі Ліги конференцій. Проте німецький клуб рішуче засуджує підтримку білоруської влади війни в Україні, а також близькість Білорусі та Росії у війні проти України.

Кельн закликає інші футбольні клуби приєднатися до цієї ініціативи.

Нагадаємо, що зараз УЄФА заборонило білорусам грати єврокубкові матчі у своїй країні, дозволено виступати лише на нейтральних полях.