Відповідний лист було відправлено президенту УЄФА Александеру Чеферіну.
Керівництво Кельна, ФК Кельн
21 липня 2022, 14:31
Кельн вимагає усунути білоруські команди від єврокубків, повідомив офіційний сайт німецької команди.
"Козли" надіслали листа президенту УЄФА Александеру Чеферіну з проханням негайно усунути білоруські клуби від ігор у єврокубкових змаганнях.
Кельн може зіграти проти БАТЕ, Гомеля, солігорського Шахтаря чи мінського Динамо на груповому етапі Ліги конференцій. Проте німецький клуб рішуче засуджує підтримку білоруської влади війни в Україні, а також близькість Білорусі та Росії у війні проти України.
Кельн закликає інші футбольні клуби приєднатися до цієї ініціативи.
Нагадаємо, що зараз УЄФА заборонило білорусам грати єврокубкові матчі у своїй країні, дозволено виступати лише на нейтральних полях.