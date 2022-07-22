Німеччина

Кирило Меліченко змінив клубну прописку.

Захисник Маріуполя Кирило Меліченко став гравцем Динамо Дрезден.

Гравець перейшов до німецького клубу на правах вільного агента. Залишається декілька формальностей, після чого Меліченко стане повноцінним гравцем Динамо. Про це повідомив наставник команди Маркус Анфанг.

У минулій кампанії вихованець Шахтаря провів 12 матчів в рамках Української Прем'єр-Ліги.

Сезон-2021/22 Динамо Дрезден завершив на 16 місці у другій Бундеслізі, вилетівши до третього за силою дивізіону Німеччини.