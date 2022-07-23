Німеччина

Шальке повернеться до Бундесліги без якісного футболіста.

Нестабільне становище гельзенкірхенського Шальке свого часу помітно посилило інтерес англійського Ліверпуля до турецького центрального захисника Озана Кабака, що в підсумку на нетривалий проміжок часу зумовило його перехід на правах оренди до АПЛ.

Після короткотривалих відносин із "червоними", англійський Норвіч також вирішив узяти 22-річного футболіста в оренду, проте вже на повний сезон, однак рано чи пізно й ця угода між клубами мала б сплисти.

Кабак був змушений повернутись до складу "кобальтових", за яких не мав жодного бажання виступати надалі.

Це зрештою зумовило його швидкий відхід із команди, а Гоффенгайм тільки на те й чекав, щоб за відносно невеликі гроші (5 млн євро + різноманітні бонуси) домовитись із майбутніми суперниками за німецькою Бундеслігою про трансфер.

Турецький виконавець поставив підпис під угодою строком до 2026 року.

За минулий футбольний рік Кабак зіграв 13 матчів.