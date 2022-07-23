Шальке повернеться до Бундесліги без якісного футболіста.
Озан Кабак, tsg-hoffenheim.de
23 липня 2022, 13:08
Нестабільне становище гельзенкірхенського Шальке свого часу помітно посилило інтерес англійського Ліверпуля до турецького центрального захисника Озана Кабака, що в підсумку на нетривалий проміжок часу зумовило його перехід на правах оренди до АПЛ.
Після короткотривалих відносин із "червоними", англійський Норвіч також вирішив узяти 22-річного футболіста в оренду, проте вже на повний сезон, однак рано чи пізно й ця угода між клубами мала б сплисти.
Кабак був змушений повернутись до складу "кобальтових", за яких не мав жодного бажання виступати надалі.
Це зрештою зумовило його швидкий відхід із команди, а Гоффенгайм тільки на те й чекав, щоб за відносно невеликі гроші (5 млн євро + різноманітні бонуси) домовитись із майбутніми суперниками за німецькою Бундеслігою про трансфер.
Турецький виконавець поставив підпис під угодою строком до 2026 року.
За минулий футбольний рік Кабак зіграв 13 матчів.