Німеччина

Підсилення на дуже довгострокову перспективу.

Цьогорічна літня трансферна кампанія у виконанні мюнхенської Баварії є дуже продуктивною за всіма напрямками.

Зокрема, незмінні чемпіони Німеччини останніх десяти років працюють і на довгострокову перспективу, підписуючи геть юних, проте безумовно талановитих виконавців.

До переліку таких належить черговий вихованець академії французького Ренна Матіс Тель, який у свої 17 років є одним із найбільших талантів місцевого футболу.

Відповідними до темпів його розвитку були й забаганки Ренна щодо його можливого трансферу — Баварії довелось робити, як мінімум, дві спроби з покроковим підвищенням пропозиції, аби схилити французький колектив до продажу.

Зрештою, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, сторони зійшлись на 20 млн євро гарантованої винагороди на користь "червоно-чорних", до яких згодом можуть долучитись ще 8 млн євро у вигляді різноманітних бонусів.

Контракт футболіста буде чинним до 2027 року, а його медичне обстеження заплановане на 24 липня.

У минулому сезоні Матіс забив 9 голів у 18 матчах.