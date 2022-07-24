Німеччина

Черговий поляк може очолити напад дортмундців.

Несподівана невтішна звістка щодо виявлення ракової пухлини в нападника дортмундської Боруссії Себастьяна Алле сколихнула європейський медійний простір кількома днями раніше.

Форвард трохи пізніше опублікував обнадійливі світлини післяопераційного періоду, таким чином підтвердивши, що став на шлях одужання, проте тим часом його клубу доводиться швидко вирішувати кадрові проблеми за рахунок трансферного ринку.

"Джмелям" потрібен новий гравець на вістрі атаки, саме тому вони, за повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, звернулись до берлінської Герти з відповідним запитом щодо її форварда Кшиштофа Пьонтека.

Останній рік 27-річний польський виконавець провів в оренді в складі італійської Фіорентини, де додав по три голи в 14 матчах Серії A та трьох зустрічах Кубку Італії до одного голу та одного гольового пасу в 10 протистояннях німецьких змагань.

Після повернення до столиці Німеччини, доля форварда залишається невизначеною, бо він не дуже-то й має прихильність ізбоку тренерського штабу.

Саме на цей фактор і планує тиснути Боруссія Дортмунд під час перемовин.

Transfermarkt оцінив виконавця в 12 млн євро.