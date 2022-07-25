Німеччина

Українець може знову повернутись у Німеччину.

Колишній нападник Чорноморця та молодіжної збірної України Борис Тащи може знову повернутись у Німеччину.

Футболіст останнім часом захищав кольори команди Пхозан з Південної Кореї, але останній матч за цей клуб провів майже рік тому.

Наразі 28-річний футболіст володіє статусом вільного агента та приєднався на перегляд до Ерцгебірге Ауе. Про це повідомим два джерела - TryzubFootball та machtausdemschacht.

Форвард грав у Німеччині з 2014 по 2021 рік. Він захищав кольори Штутгарта (14 матчів), Дуйсбурга (51 матч, 12 голів) та Санкт-Паулі (28 матчів).

Що стосується Ерцгебірге Ауе, то клуб виступає у Третій Бундеслізі, вилетівши туди з Другої Бундесліги минулого сезону.