Німеччина

Футболіст наразі перебуває в статусі вільного агента.

Фінансове становище берлінської Герти останніми сезонами залишає бажати кращого, тож під час прийдешньої трансферної кампанії німецький колектив має дуже обережно витрачати кошти на придбання нових виконавців.

Саме тому "Стара Дама" ретельно вивчає ринок вільних агентів, де із початку липня перебуває колишній атакувальний півзахисник Майнца Жан-Поль Боетіус.

28-річний нідерландців не зміг домовитись зі своїм уже колишнім клубом щодо умов нового контракту, тому його чотирирічний період виступів за "карнавальників" прогнозовано добіг кінця.

Як повідомляє німецька преса, сторони вже узгодили певні пункти потенційного договору, тож найближчим часом варто очікувати на появу новини про підписання угоди.

У минулому сезоні Боетіус за 36 матчів забив двічі та ще чотири рази віддав гольовий пас.