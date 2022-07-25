Німеччина

Юний форвард отримає ігровий час у клубі.

Молодий 17-річний нападник французького Ренна Матіс Тель перейде до Баварії. Факт трансферу підтвердив головний тренер чинного чемпіона Німеччини Юліан Нагельсманн.

"Матіс Тель — це дуже молодий та перспективний футболіст. Я бачу його в Баварія як форварда та вінгера. Він має усі необхідні для цього якості — швидкість, силу та спритність.

Бачу, що одного сезону цей хлопчина може забити 40+ голів. Але у його першому сезоні в Баварії я буду задоволений 10 голами", — цитує Нагельсманна Sport1.

Медичне обстеження французького гравця пройшло 24 липня. Контракт футболіста буде чинним до 2027 року.

Також відомо, що Баварія заплатить Ренну 20 мільйонів євро. 8,5 мільйони клуб отримає у якості бонусів.