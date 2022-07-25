Німеччина

Захисник мюнхенської команди — про амбіції на майбутній сезон.

Лукас Ернандес заявив, що має намір вигравати з Баварією усі трофеї.

"Я хочу вигравати все щороку, це моя мотивація. Особливо Лігу чемпіонів, в якій ми хочемо і маємо бути кращими, результат у чвертьфіналі проти Вільярреала сильно вдарив по нам минулого сезону.

Нам недостатньо бути успішними лише у Бундеслізі. Так думаємо ми всі, включаючи тренера", — приводить слова Ернандеса Sport1.

Минулого сезону 26-річний футболіст провів 25 матчів у Бундеслізі: на його рахунку одна результативна передача.