Німеччина

Штутгарт отримає 12,75 млн фунтів компенсації.

Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє про те, що новачок АПЛ Ноттінгем Форест домовився зі Штутгартом про перехід Ореля Мангаля.

Сума трансфера складе 12,75 млн фунтів + 3/4 млн фунтів стерлінгів в якості бонусів.

Бельгієць перебрався до "швабів" влітку 2017 року. За декілька сезонів на Мерседес-Бенц Арені Мангаля провів більше ста поєдинків за славетний клуб, в яких забив три м'ячі та виконав десять асистів.

В березні цього року Орель також дебютував за національну збірну Бельгії у товариських зустрічах проти Ірландії (2:2) та Буркіна-Фасо (3:0).

Нагадаємо, що нещодавно "лісники" посилилися Джессі Лінгардом.