Штутгарт отримає 12,75 млн фунтів компенсації.
Орель Мангала
26 липня 2022, 14:02
Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє про те, що новачок АПЛ Ноттінгем Форест домовився зі Штутгартом про перехід Ореля Мангаля.
Сума трансфера складе 12,75 млн фунтів + 3/4 млн фунтів стерлінгів в якості бонусів.
Бельгієць перебрався до "швабів" влітку 2017 року. За декілька сезонів на Мерседес-Бенц Арені Мангаля провів більше ста поєдинків за славетний клуб, в яких забив три м'ячі та виконав десять асистів.
В березні цього року Орель також дебютував за національну збірну Бельгії у товариських зустрічах проти Ірландії (2:2) та Буркіна-Фасо (3:0).
Нагадаємо, що нещодавно "лісники" посилилися Джессі Лінгардом.