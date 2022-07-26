Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє про те, що новачок АПЛ Ноттінгем Форест домовився зі Штутгартом про перехід Ореля Мангаля.

Сума трансфера складе 12,75 млн фунтів + 3/4 млн фунтів стерлінгів в якості бонусів. 

Бельгієць перебрався до "швабів" влітку 2017 року. За декілька сезонів на Мерседес-Бенц Арені Мангаля провів більше ста поєдинків за славетний клуб, в яких забив три м'ячі та виконав десять асистів. 

В березні цього року Орель також дебютував за національну збірну Бельгії у товариських зустрічах проти Ірландії (2:2) та Буркіна-Фасо (3:0). 

Нагадаємо, що нещодавно "лісники" посилилися Джессі Лінгардом