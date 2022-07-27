Німеччина

Українець повернувся до Німеччини.

Колишній нападник одеського Чорноморця та Штутгарта Борис Тащи знов буде грати у Німеччині.

Футболіст підписав контракт із Ерцгебірге Ауге з третьої Бундесліги. Контракт розраховано на один рік із можливістю продовження ще на сезон.

Останнім клубом Тащи був Пхозан з Південної Кореї, але останній матч за цей клуб провів майже рік тому.

Форвард грав у Німеччині з 2014 по 2021 рік. Він захищав кольори Штутгарта (14 матчів), Дуйсбурга (51 матч, 12 голів) та Санкт-Паулі (28 матчів).