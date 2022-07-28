Німеччина

16-річний футболіст продовжить кар'єру у Мюнхені.

Фланговий захисник Адам Азну, який є вихованцем Барселони, змінив місце прописки.

Як повідомив офіційний сайт "ротен", 16-річний футболіст переїхав до чемпіонату Німеччини, де виступатиме за Баварію.

Азну підписав договір на три роки з опцією підписання професійного договору.

Азну перебрався до табору мюнхенського гранда на правах вільного агента. Його трудова угода з Барселоною закінчилася наприкінці минулого місяця.