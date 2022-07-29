Сьогодні "джмелі" зіграють у ній проти Мюнхена-1860 у Кубку Німеччини.
Кубкова форма Боруссії з Дортмунда
29 липня 2022, 14:53
Боруссія Дортмунд на офіційних ресурсах клубу презентувала нову кубкову форму на сезон-2022/23.
Нагадаємо, що "джмелі" традиційно щороку роблять спеціальні комплекти для виступів у національному кубку та єврокубках.
Цього разу форма відсилає до культових комплектів сезону-1988/89, коли дортмундцям вдалося завоювати свій другий Кубок Німеччини. Норберт Діккель, котрий є спікером на стадіоні та клубним журналістом BVB, оформив дубль у тій зустрічі із бременським Вердером (4:1).
Окрім того, форма також присвячена усім людям, хто працює у структурі чорно-жовтої команди — від екіпірувальників до водіїв клубного автобусу.
Нагадуємо, що сьогодні, 29 липня, Дортмунд розпочне новий сезон поєдинком проти Мюнхена-1860 у Кубку Німеччини.
Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.