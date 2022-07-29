Німеччина

Сьогодні "джмелі" зіграють у ній проти Мюнхена-1860 у Кубку Німеччини.

Боруссія Дортмунд на офіційних ресурсах клубу презентувала нову кубкову форму на сезон-2022/23.

Нагадаємо, що "джмелі" традиційно щороку роблять спеціальні комплекти для виступів у національному кубку та єврокубках.

Dortmunder Helden sind die Menschen, die alles für ihre Leidenschaft geben. Schon immer.



Zum 🏆-Trikot:

➡️ https://t.co/JaEWCRoHVi pic.twitter.com/j5viUsFyJR — Borussia Dortmund (@BVB) July 29, 2022

Цього разу форма відсилає до культових комплектів сезону-1988/89, коли дортмундцям вдалося завоювати свій другий Кубок Німеччини. Норберт Діккель, котрий є спікером на стадіоні та клубним журналістом BVB, оформив дубль у тій зустрічі із бременським Вердером (4:1).

Окрім того, форма також присвячена усім людям, хто працює у структурі чорно-жовтої команди — від екіпірувальників до водіїв клубного автобусу.

Нагадуємо, що сьогодні, 29 липня, Дортмунд розпочне новий сезон поєдинком проти Мюнхена-1860 у Кубку Німеччини.

Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.