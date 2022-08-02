Відбулися заключні поєдинки 1/32 фіналу турніру.
Бремер — Шальке - 0:5
Голи: Р. Салазар (3), Дрекслер (12, 33), Кмєць (39, аг), М. Каміньскі (83)
На 5 хвилині Себастьян Польтер (Шальке) не забив пенальті
Реден — Зандгаузен - 0:4
Голи: Бахманн (23, 45), Кутуджу (32), Жиров (51)
Енгерс — Армінія - 1:7
Голи: Серра (9, 70), Клос (24, 50), Окугава (56), Ласме (86), Гак (90+1)
Кайзерслаутерн — Фрайбург - 1:2
Голи: Ріттер (33) — Шаллаї (82), Доан (111)
Лоне — Аугсбург - 0:4
Голи: Маєр (51), Єнсен (69), Нідерлехнер (81), Мелоун (89)
Оберахерн — Боруссія Менхенгладбах - 1:9
Голи: Хубер (61) — Тюрам (3, 22, 36), Гофманн (37, 45+3), Бенсебаїні (45), Штіндль (47), Скаллі (59), Нойгаус (78)
Редінгхаузен — Гоффенгайм - 0:2
Голи: Кабак (115), Прьомель (118)
ШОТТ Майнц — Ганновер - 0:3
Голи: Ахлбах (36, аг), Баєр (42), Хаас (50, аг)
Ерцгебірге — Майнц - 0:3
Голи: Кор (41), Бурзорг (70), Інгвартсен (78, пен)
Айнтрахт Брауншвейг - Герта Берлін — 4:4 (6:5 пен)
Айнтрахт несподівано вибив Герту по пенальті.
Голи: Берендт (63, пен), Лаубербах (66), Ферай (91), Геннінг (118) — Зельке (10), Маоліда (42), Тузар (103), Лукебакіо (106)
Серія пенальті: Даріда (0:1), Ферай (1:1), Кенні (1:2), Маркс (2:2), Платтенхардт (2:2), Ніколау (3:2), Йоветіч (3:3), Донкор (3:3), Еджуке (3:4), Берендт (4:4), Шуньїч (4:5), Краусе (5:5), Кемпф (5:5), Геннінг (6:5)
Мангейм - Гольштайн — 0:0 (5:3 пен)
Пенальті: Бан (1:0), Еррас (1:1), Россіпал (2:1), Коменда (2:2), Руссо (3:2), М. Шульц (3:2), Зом (4:2), Врідт (4:3), Ф. Вагнер (5:3)
Енергі — Вердер - 1:2
Голи: Гайке (79) — Шмід (43), Вайзер (73)
Інгольштадт — Дармштадт - 0:3
Голи: Тіц (15), Кемпе (42, пен), Вармінг (84)
Хемніцер — Уніон - 1:2
Голи: Тобіас Мюллер (62) — Джордан Сібачо (64), Беренс (114)
Магдебург — Айнтрахт Франкфурт - 0:4
Діючий переможець Ліги Європи впевнено покрокував до наступної стадії.
Голи: Камада (4, 59), Ліндстрем (31), Аларіо (90)
На 7 хвилині Андреас Мюллер (Магдебург) не реалізував пенальті
Таким чином, до стадії 1/16 фіналу вийшли:
Регенсбург, Армінія, Любек, Нюрнберг, Ганновер, Карлсруе, Штутгарт, Бохум, Уніон, Ельферсберг, Зандгаузен, Падерборн, Гоффенгайм, Гайденгайм, Фортуна, Айнтрахт Брауншвейг, Боруссія Дортмунд, Фрайбург, Боруссія Менхенгладбах, Дармштадт, Мангейм, Аугсбург, Санкт-Паулі, Гамбург, Майнц, Вердер, Вольфсбург, Штутгартер Кіккерс, Айнтрахт Франкфурт та Шальке.
Матчі Тевтонія Оттензен — РБ Лейпциг та Вікторія Кельн — Баварія Мюнхен будуть зіграні пізніше.
Жеребкування стадії 1/16 фіналу відбудеться 4 серпня.