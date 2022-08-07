Німеччина

Гравцеві Боруссії може загрожувати в'язниця.

Bild повідомляє, що Ніко Шульц може мати серйозні проблеми із законом, якщо підтвердиться факт домашнього насильства по відношенню до колишньої дружини.

У червні вона подала заяву у поліцію про ряд актів насильства з боку гравця дортмундської Боруссії, котрі мали місце у 2020 році. Документи супроводжували скріни з WhatsUpp та інших мессенджерів, де гравець визнає свою поведінку та вибачається.

Окрім того, Шульц звинувачується в спробах перервати вагітність в особливо тяжкому вигляді. Екс-захисник збірної Німеччини по словах дружини декілька разів наносив їй удари у живіт тоді, коли вона була вагітна, а також неодноразово бив.

Якщо ці факти підтвердяться гравцю загрожує в'язниця.

Нагадаємо, що Боруссія бажає позбутися футболіста із великою зарплатнею та шукає для цього потенційних покупців.