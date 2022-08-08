Німеччина

Функціонер порадив футболісту висловитись на цей рахунок.

Напередодні у Німеччині сталася скандальна ситуація у світі футболу. Стало відомо, що захисник дортмундської Боруссії Ніко Шульц замішаний у тому, що вчиняв домашнє насилля над колишньою дівчиною, яка на той момент була вагітна.

Президент дортмундської Боруссії Райнхард Раубалль запропонував футболісту висловитись про цю ситуацію, а вже потім приймати рішення щодо його долі.

"Я ще не мав можливості поговорити з Ніко, але це потрібно буде зробити. Треба вивчити ситуацію і дати йому можливість порозумітися.

Чи усувати його від команди? Давайте рухатись крок за кроком. Коли щось подібне спливає в газетах, слід зрозуміти, чи не брехня це?", — сказав функціонер.

Раніше повідомлялось, що якщо ці факти насильства з боку гравця підтвердяться, то йому загрожує в'язниця.