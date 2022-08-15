Німеччина

Football.ua пропонує вам огляд другого туру чемпіонату Німеччини-2022/23.

Другий тур чемпіонату Німеччини подарував нам драматичну перемогу Дортмунда у Фрайбурзі, поєдинок Ніко Ковача проти "колишньої" та багато-багато іншого. Почнемо із баталії у Шварцвальді.

Дивний другий тайм на Європа-Парк або геніальні заміни Едіна Терзіча

Боруссія поки що важкувато входить у новий сезон. Кубкова гра із Мюнхеном-1860 не є лакмусовим папірцем справжньої сили команди на даний відрізок часу. Потрібно зігратися, а також адаптуватися новачкам. Та ще й з перших офіційних матчів почалися проблеми зі здоров'ям у потенційно ключових гравців. А ось Фрайбург впевнено розніс Аугсбург у першому турі (4:0) та є, що називається, у вогні.

Флеккен — Сільділлія, Гінтер, Лінхарт, Гюнтер — М. Еггештайн, Хьофлер — Доан (К'єре, 85), Р. Шаллаї, Гріфо (Вайсгаупт, 84) — Грегорич (Петерсен, 74)

Кобель — Меньє (Вольф, 46), Хуммельс, Н. Шлоттербек, Геррейру — Беллінгем, Дауд (Брандт, 76) — Т. Азар (Байно-Гіттенс, 64), Ройс, Мален (Мукоко, 70) — Модест

Могли "грифи" вигравати й на цей раз і це дійсно той випадок, коли просто не повезло. Із Дортмундом не можна розслаблятися та втрачати концентрацію, бо це може призвести до подібних негативних наслідків.

У першому таймі Фрайбург намагався регулярно вибігати у контратаки та ловити "джмелів" у перехідних фазах. Боруссія виглядала дуже стабільно — подібні важкі ігри на виїзді, особливо у одному з перших матчдеїв, вже становляться неприємною традицією. Команда Едіна Терзіча дозволяла супернику дуже багато і якби не фантастичний Грегор Кобель, то могла б пропустити набагато більше. Проте навіть не дивлячись на блискучі паради швейцарця у воротах пропустила гол у роздягальню.

Гучна банда Крістіана Штрайха — справжні майстри стандартів та гри на другому поверсі. Ще минулого сезону кожна команда Бундесліги 1 мала записати собі це у блокнотик та завжди повторювати перед матчамі у Шварцвальді. Проте багато хто все одно ставиться до цього максимально халатно. Ось як можна було так дозволити Міхаелю Грегорича пробити?! Та ще й гольову скидку головою на австрійця виконав екс-захисник Дортмунда Маттіас Гінтер.

У другому таймі довгий час нічого принципово не змінювалося. Господарі Європа-Парк Штадіону контролювали ситуацію на полі, а "джмелі" від безсилля грали у недодачу та помітно нервували із кожною неточною передачею або ударом.

Антоні Модест був вимкнений від взаємодії із партнерами, а коли ті намагалися розіграти із ним комбінації або всліпу закидали йому м'яча, то дуже чітко простежувався технічний брак та вміння французького форварда. Подібні підстави від товарищів помітно підпортили дебют екс-гравцеві Кельна, але попереду в Антоні ще буде безліч шансів проявити себе у більш звичному контексті.

Усе змінилося після години ігрового часу. Едін Терзіч, ставший першим тренером в історії Боруссії, котрий виграв дев'ять матчів поспіль у Бундеслізі, виконав ряд замін, які принесли вольовий камбек. Про це будуть писати, говорити, але не потрібно переоцінювати геніальність коуча. Так буває. Іноді ти потрапляєш у самісіньке "яблучко".

Зіграв свою роль й психологічний фактор. Дальній постріл Джеймі Байно-Гіттенса, котрого ми нещодавно занесли до майбутніх відкриттів Бундесліги, не був аж надто важким, проте ігрове знаряддя зрадницьки вислизнуло з рукавиць Марка Флеккена.

Після відвертого фейлу свого голкіпера Фрайбург помітно "поплив". Пройшло декілька хвилин і рахунок вже був на користь гостей. Активний Байно-Гіттенс розігнав атаку лівим флангом, а резервіст Юліан Брандт асистував такому ж резервісту Юссуфі Мукоко.

Третього м'яча потужним пострілом у дальній кут поклав ще один "баночник" Маріус Вольф. Були підозри на активний офсайд Мукоко, котрий знаходився впритул із воротарем "грифів", але гол було зараховано.

Чергова перемога Боруссії Дортмунд у сезоні, але з вельми неприємним присмаком. Потрібно швидко стабілізовувати гру, бо з подібною турбулентністю ні про який стабільний набір залікових балів не може бути й мови!

Головний кадр того вечора — засмучений Марк Флеккен, який понурив погляд у газон під акомпанемент легендарної You'll Never Walk Alone. Дуже атмосферно!

Лейпциг вдруге в сезоні втрачає очки

Команда Доменіко Тедеско втратила очки. На цей раз із Кельном.

Гулачі — Сімакан, Орбан, Хальстенберг (Гвардіол, 46) — Хенрікс — Новоа (Кампль, 46), Собослаї, Ольмо (Амаду Айдара, 87), Раум — Вернер (Андре Сілва, 67), Нкунку

Швабе — Ехізібуе (Шміц, 62), Кіліан, Хюберс, Гектор — Мартель (Дуда, 62), Скірі — Тільманн (Майна, 62), Любічич (Лемперле, 73), Кайнц — Діц (Адамян, 73)

Лейпциг образливо зіграв внічию із Штутгартом минулого туру, тож мав реабілітуватися у зустрічі із підопічними Штеффена Баумгарта. Проте рейнський колектив не такий простий, як здається. Ще минулого сезону ми мали змогу впевнетись в цьому. Впевненій грі гостей допомогло й видалення Домініка Собослаї початку доданого до першого тайму часу.

У першій сорокап'ятихвилинці обидві команди обмінялися забитими м'ячами. Тімо Вернер відмітив дебют/повернення у Саксонію красивим голом не без помилки ворожого голкіпера Марвіна Швабе, а Флоріан Діц рахунок зрівняв.

Не допоміг команді Тедеско й другий гол у другому матчі поспіль Крістофера Нкунку акурат під дальну стійку, бо ближче до кінця зустрічі Кельн втік від поразки після подачі з кута поля (Йошко Гвардіол у свої ворота).

"Червоні бики" поганенько розпочинають сезон. Кельну ж наступного тижня доведеться стартувати у плей-оф раунді Ліги конференцій.

Ніко Ковач невдало з'їздив у гості до колишнього клубу

Баварія продовжує перемагати у чемпіонаті. На цей раз під гарячу руку потрапив Вольфсбург.

Ноєр — Павар, Упамекано, Л. Ернандес, Девіс — Кімміх, Забітцер — Мюллер, Гнабрі (Сане, 46), Мусіала (Гравенберх, 83) — С. Мане (Тель, 80)

Кастельс — Р. Баку, Борнов, Лакруа, Бен — Віммер (Крузе, 46), Арнольд (Вранкс, 83), Гілавогі, Сванберг (Ф. Нмеча, 61), Мармош (Вальдшмідт, 68) — Л. Нмеча (Й. Брекало, 84)

Чесно кажучи, розгледіти якусь інтригу у цьому протистоянні було важко. Вольфсбург абсолютно не вміє грати проти мюнхенського гранду, програючи йому у любому стані та контексті.

Єдиний аргумент на користь "вовків" простежувався у фігурі нового тренера. Ніко Ковач точно був сповнений бажання трохи насолити минулому клубу, котрий позбувся його майже три роки назад. Втім, планувати одне, а реалізувати та підтвердити свої амбіції на полі вже інше.

Баварці забили вже на 20 хвилині, але гол Садіо Мане відмінили через положення поза грою (вже котрий раз стається подібне, все ж сенегальцу поки що важко перебудуватися на нову динаміку та швидкості нового чемпіонату, де інтенсивність та кількість швидких атак часом вища, ніж у чемпіонаті Англії), але наприкінці першого тайму "ротен" все ж зуміли добитись свого. Джамал Мусіала наніс потужний удар у кут з границі штрафного майданчику.

А на 44 хвилині Томас Мюллер підставив ногу після удару від товариша по команді, забивши типовий для себе м'яч. У середині другого тайму Мане знову забив з очевидного офсайду і на цьому все.

34% володіння і лише один удар у площину — з такими показниками претендувати на щось серйозне у матчі проти "ротен" дуже замало та сиро, щоб сподіватися на хороший результат. Отже, Вольфсбург продовжив чорну серію.

Коротко про інші матчі 2-го туру:

- Баєр вдруге поступився у Бундеслізі. "Аптекарі" програли Аугсбургу на власному полі (1:2). На 15 хвилині літній новачок "фуггерів" Ермедін Деміровіч відмітився першою результативною дією за новий клуб, асистувавши Фредріку Єнсену, далі Чарльз Арангіс більярдним ударом зрівняв рахунок, але малі баварці все ж таки вирвали перемогу. Андре Хан потужним пострілом, дуже схожим на голясо чілійця, встановив остаточний рахунок у зустрічі. Арбітр після перегляду ВАР взяття воріт зарахував.

- Штутгарт не втримав перемогу над Вердером (2:2). Вже на 4 хвилині рахунок ударом головою приблизно з одинадцяти метрів відкрив Ніклас Фуллькруг, далі "шваби" забили двічі зусиллями Ватару Ендо та Сіласа Вамангітуки, але на останній компенсованій до другого тайму хвилині Олівер Берк носком чітко відправив м'яча повз голкіпера (друга нічия 2:2 Вердера у Бундеслізі-22/23).

- Герта та Айнтрахт не виявили переможця (1:1). Суат Сердар наніс чіткий постріл головою після передачі від Доді Лукебакіо, а Даіті Камада блискуче пробив після сольного проходу і пасу Коло Муані.

- Гоффенгайму вдався неймовірний камбек проти Бохума (3:2). Ця гра розвивалась наступним чином. "Селяни" поступалися після голів Сімона Цоллера, ближче до перерви зрівняли рахунок зусиллями Крістофа Баумгартнера і Озана Кабака. Далі Андрій Крамаріч не реалізував пенальті, але на останніх хвилинах Мунас Даббур головою встромив ігрове знаряддя у сітку. Нічого собі! Гоффенгайм сповна реабілітувався за поразку від Боруссії Менхенгладбах у стартовому турі Бундесліги.

- Шальке здобув перші очки після повернення (2:2). "Кобальтові" відкрили рахунок із Гладбахом після крутого тандерболту Родріго Салазара, далі "жеребці" відігралися завдяки гольовим діям Маркуса Тюрама (асист п'ятою на Йонаса Гофманна) та гол майже у пусті ворота після помилки голкіпера суперника. Втім "кнаппен" вдалося заробити пенальті у доданий до другого тайму час. "Позначку" впевненно реалізував Маріус Бультер. Менхенгладбахський колектив виглядає помітно свіжіше та крутіше під керівництвом Даніеля Фарке.

- Майнц та Уніон не виявили переможця (0:0). Команди переважно намагалися пробити воротарів дальніми ударами, але усі вони пролітали над поперечкою або йшли повз ворота.

Цікаві факти:

- Гольова передача на Міхаеля Грегорича у матчі з Дортмундом стала першою для Маттіаса Гінтера аж з грудня 2020 року, коли він асистував Брелю Емболо у грі проти Герти за Гладбах (1:1).

- Юссуфа Мукоко забив свій шостий м'яч у Бундеслізі та став самим юним гравцем, якому підкорилося це досягнення.

- Баєр вперше в історії програв Аугсбургу. Це була рекордна серія без поразок у БЛ.1.

- Андре Хан забив шостий м‘яч у протистояннях із Баєром. Це його улюблений опонент у Бундеслізі.

- Андрій Крамаріч забивав 23 з 25 опонентів у БЛ.1. Усім, окрім Бохума та Гройтер Фюрта.

- До поєдинка проти Бохума Озан Кабак останній раз забивав у Бундеслізі 18 грудня 2019 року за Шальке у нічийній грі проти Вольфсбурга (1:1).

- Айнтрахт не може перемогти у чемпіонаті з 13 березня цього року.

- Суат Сердар забивав Айнтрахту частіше, ніж любій іншій команді Бундесліги.

- Сілас Вамангітука зі Штутгарта забив перший гол у БЛ. 1 з 29 січня 2021 року (2:0 проти Майнца).

- Ніклас Фуллькруг з Вердера забив у двох стартових матчах чемпіонату вперше у своїй кар‘єрі.

- Боруссія Менхенгладбах забила 3 з 4 своїх голів цього сезону Бундесліги у останні 20 хвилин.

- Джордан Ларссон – другий швед, який грав за Шальке у першій Бундеслізі. Наприкінці 1970-их Леннарт Ларссон провів 26 ігор БЛ.1 за "королівських синіх", забивши у них три голи.

- Майнц та Уніон вперше зіграли внічию 0:0 у історії свого протистояння.

- Уніон не програв у дев'ятому матчі Бундесліги підряд, що є новим клубним рекордом.

- Томас Мюллер забивав Вольфсбургу більше, ніж любому іншому клубу БЛ.1

- Баварія не програла жодного домашнього матчу Вольфсбургу у Бундеслізі.

Найкращий гол 2-го туру:

Тімо Вернер (РБ Лейпциг)

Родріго Салазар (Шальке 04)

Ніклас Фуллькруг (Вердер Бремен)

Чарльз Арангіс (Баєр Леверкузен)

Найкращий тренер 2-го туру:

Едін Терзіч (Боруссія Дортмунд), котрий вчасними замінами перевернув гру із міцним Фрайбургом

Штеффен Баумгарт (Кельн) — нічия із РБ Лейпциг

Андре Брайтенрайтер (Гоффенгайм) — вольовий камбек з Бохумом

Франк Крамер (Шальке 04) — нічия із Боруссією Менхенгладбах

Найкращий гравець 2-го туру:

Четвірка з Дортмунда Байно-Гіттенс — Брандт — Мукоко — Вольф, котра вийшовши на заміну організувала камбек у Фрайбурзі

Саша Калайджич (Штутгарт) — два асисти із Вердером (2:2)

Тімо Вернер (РБ Лейпциг) — дебютний гол у першому ж матчі після повернення у Саксонію

Маркус Тюрам (Боруссія Менхенгладбах) — гол+пас у грі проти Шальке (2:2)