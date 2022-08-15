Німеччина

Компанія трохи збільшила свої інвестиції в клуб.

Літній період сезону є часом, коли клуби зайняті не тільки виключно пошуком для підсилення власних складів за рахунок доступних пропозицій на трансферному ринку, а й шукають гідні варіанти укладання спонсорських угод задля якнайліпшого фінансування власних проєктів.

Зокрема, чемпіон Німеччини останніх десяти років поспіль, мюнхенська Баварія, улітку цього року вирішила оновити свої 20-річні відносини з титульним спонсором Deutsche Telekom — німецькою телекомунікаційною компанією, найбільшою в Європі та третя за величиною у світі.

Згідно оновлених умов контракту, Баварія отримає близько 250 млн євро за наступні п’ять років співпраці.

Таким чином, розмір інвестицій компанії в клуб збільшиться з 45 до 50 млн євро в річному еквіваленті.

Варто зауважити, що підписання цієї угоди відбулось на тлі значних витрат Баварії на трансферному ринку цього літа — близько 140 млн євро.

Як запевняють у "Рекордмайстері", Telekom продовжить отримувати ексклюзивний контент про клуб, який компанія пропонуватиме своїм клієнтам через FC Bayern.tv на MagentaTV.

Основними завданнями цієї співпраці є ефективна підтримка комунікації клубу, а також успішне впровадження заходів на збільшення доходів із продажу послуг.

Комунікаційна компанія є головним партнером німецького гранда з 2002 року, та, серед іншого, її логотип представлено на футболках та рекламних щитах стадіону Альянц Арена.

Нагадаємо, що напередодні мюнхенська Баварія обіграла Вольфсбург у черговому матчі національної першості.